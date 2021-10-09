"فيصل بن مشعل" يتوج الفائزين في جائزة القصيم للتميز والإبداع.. الأربعاء المقبل

تشجع على تنمية الاعتدال ونشر الوسطية والريادة الرياضية

يرعى أمير منطقة القصيم، رئيس مجلس إدارة جائزة القصيم للتميز والإبداع، الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، الأربعاء المقبل، بإمارة المنطقة، حفل تكريم المبدعين الفائزين في الجائزة بدورتها الأولى والثانية، بحضور عدد من الأمراء والوزراء.

وعبّر الأمين العام للجائزة، الدكتور تركي بن منور المخلفي، عن خالص شكره للأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، صاحب الفكرة ومهندسها، على اهتمامه البالغ بالجائزة، وحرصه على تطويرها في جميع المراحل التي مرت بها؛ حيث يقف بنفسه على تفاصيلها لتتوافق مع أهداف الجائزة المتمثلة في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠م، بالسعي للتميز والإبداع والعمل على رفع مستوى الأداء الفردي والمؤسسي وتجويده، وخلق بيئة تنافسية تستخرج الطاقات والمهارات بأفضل الأساليب.

وقال الدكتور "المخلفي": تُعد الجائزة حاضنة ومحفزة للمتميزين، وهي تعنى بتشجيع الإبداع العلمي، والأدبي، والفني، والرياضي، والإنتاج المعرفي والجهد البحثي، وتقدير المبدعين، والريادة في إثراء الحركة التنموية الشاملة، وتنمية الاعتدال ونشر الوسطية؛ لذلك فهي تتضمن تسعة فروع رئيسية تتمثل في الريادة في الأعمال الدبلوماسية والدولية، والخدمة، والأمن السيبراني، والثقافة، والريادة الرقمية، والمحافظة على البيئة وإنمائها، والتوطين، وتنمية الاعتدال ونشر الوسطية، والريادة الرياضية.

وأضاف: سيتم منح الجائزة لعدد من المتميزين والمبدعين أفرادًا ومؤسسات؛ وفق شروط وضوابط ومعايير عالمية محددة ومقننة، وفِرَق تحكيم متخصصة تعمل على مدار العام.

وبيّن أن الجائزة تعد من المبادرات الرائدة لأمير منطقة القصيم، ولديها عدد من المشاركات المجتمعية مثل إقامة الدورات التدريبية لعدد من المجالات، وإثراء الحركة الثقافية والمشاركة في الحوارات الوطنية ومعارض الكتاب وغيرها.