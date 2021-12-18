"العمار": حالات كورونا في المملكة تشهد تزايدًا خلال الأيام الماضية

أكد: مهم جدًا اتباع الاحترازات واستكمال التحصين

للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر تقريبًا، تجاوزت اليوم في المملكة أعداد الحالات الجديدة بفيروس كورونا (كوفيد - 19) 100 حالة× إذ أعلنت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل 116 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة حالة واحدة.



وكتب مدير الصحة العامة في مجلس الصحة الخليجي الدكتور أحمد العمار تغريدة على حسابه بـ"تويتر" أشار فيها إلى أن "حالات كورونا في المملكة تشهد تزايدًا خلال الأيام الماضية، اليوم ولأول مرة من ثلاثة أشهر تقريبًا تتجاوز الحالات الجديدة 100 حالة".



‏ودعا "العمار" الجميع إلى استكمال التحصين، وأخذ الجرعة المنشطة واتباع الإجراءات الوقاية.



‏ولفت إلى أن متوسط الوفيات من كورونا في المملكة هذا الشهر: وفاة واحدة يوميًا، وهي بفضل الله النسبة الأقل من بداية الجائحة.



وقال إن "ارتفاع الحالات الحالي سنرى أثره في ارتفاع الوفيات والحالات الحرجة الأسبوعين المقبلين".



‏وشدد في هذا الصدد على اتباع الاحترازات واستكمال التحصين للحد من الارتفاع بالحالات والوفيات.



‏وأشار إلى أنها قد تكون مسألة وقت، ويصبح متحور "اوميكرون" هو السائد حول العالم، مفيدًا بأنه ليس أشرس لكنه أسرع انتشارًا، ويحتاج إلى استكمال التحصين.



وكانت وزارة الصحة شددت في تغريدة على حسابها بتويتر على "ثلاثة أمور رئيسة لحماية أنفسنا من المتحورات -بإذن الله-، وهي: الحصول على الجرعة المستحقة، ولبس الكمامة، والتهوية الجيدة".