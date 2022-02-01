‏سفير سعودي سابق: إيران لن تجرؤ على خوض حرب مباشرة بالمنطقة لهذه الأسباب

قال إنها تختبئ وراء عملائها.. والحلم الفارسي بالاستيلاء على مكة والمدينة لن يتحقق

استبعد السفير السعودي السابق علي عواض العسيري أن تشن إيران حربًا على دول المنطقة؛ إذ إنها تختبئ خلف عملائها، مؤكدًا أن حلم إيران بالاستيلاء على ‫مكة المكرمة والمدينة المنورة لن يتحقق.

وفي التفاصيل، قال "العسيري" خلال حديثه لبرنامج ‫البُعد الآخر على قناة العربية: "كان الفُرس عبر التاريخ يكنون الكراهية للعرب وليس الخليجيين فحسب".

وأضاف: "ترى إيران الصفوية أن دول الخليج والجزيرة العربية ملك لها؛ إذ تطمح إلى الاستيلاء على مكة المكرمة والمدينة المنورة. وهذا حلم لن يتحقق بإذن الله؛ وبالتالي استراتيجيتهم هي الاختباء خلف أذرعهم الإرهابية، وإحداث حالة من الفوضى وعدم الاستقرار في دول المنطقة؛ لذا نرى الآن اليمنيين يتصارعون ويحاربون بعضهم بسبب تدخلات إيران".

وشدد ‫السفير السابق عسيري على أن إيران لم تجلب إلى حلفائها في المنطقة إلا الدمار والإفلاس، متسائلاً: "ماذا قدمت إيران من خلال تدخلاتها في الدول سوى الخراب والدمار؟!".

واستشهد في هذا الصدد بحال الدولة اللبنانية التي توشك على الإفلاس والانهيار الاقتصادي، وأكد أن إيران لا تساعد الدول بالتنمية والاستقرار، وإنما بإشعال الصراعات والفوضى والحروب.

ولفت العسيري إلى أن إيران لن تجرؤ على خوض حرب مباشرة مع دول المنطقة بسبب أنها تختبئ خلف عملائها ووكلائها وأذرعها في المنطقة، وثانيًا إيران منهكة اقتصاديًّا، وجبهتها الداخلية غير متماسكة، وغير مترابطة.

وتابع: "في حال امتلكت إيران سلاحًا نوويًّا لن تستخدمه؛ لأنها تدرك العواقب".. مشيرًا إلى أن دولاً نووية كالهند وباكستان حدثت بينها حروبٌ، ولم تستخدم السلاح النووي".