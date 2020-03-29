شرطة الرياض تقبض على 10 شبان وفتاتين في قضية فيديوهات المجاهرة بالعلاقات المحرمة وتعاطي المخدرات

تأكيدًا لما نشرته "سبق"

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر التويجري، أنه إشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لفيديو يظهر فيه شخص يجاهر ويتباهى بإقامة علاقة محرمة بامرأة، وتعاطي المخدرات، مع مجموعة من الأشخاص والحديث بألفاظٍ وعبارات خادشة للحياء، في أحد الفنادق بالعاصمة الرياض، ومحاولته تضليل الجهات الأمنية عن موقعه وتنقله بين ثلاثة مواقع في أحياء متفرقة من مدينة الرياض، إلا أن يقظة رجال الأمن ومتابعتهم الميدانية والتقنية أسفرت -بفضلٍ من الله- عن تمكن شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة من تحديد موقعه وهويته والقبض عليه بإحدى الوحدات المفروشة بحي القادسية وبرفقته امرأة، والقبض كذلك على (10) أشخاص ثبتت علاقتهم بالقضية، بينهم امرأة، وجميعهم مواطنون تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث من العمر، وضبطت بحوزتهم مواد يشتبه بأنها مسكرة ومخدرة، وجرى إيقافهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

وكانت "سبق" قد انفردت أمس بالإشارة إلى القبض على الشاب والمشاركين معه.