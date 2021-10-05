سفارة المملكة لدى المكسيك تشارك بوفد ثقافي في فعاليات ذكرى الاستقلال

"المالكي": خطوة تعكس العلاقات الثنائية بين البلدين في العديد من المجالات

شاركت سفارة المملكة العربية السعودية لدى المكسيك، بوفد ثقافي في الفعاليات التي أقيمت بمناسبة استقلال الولايات المتحدة المكسيكية، تلبيةً لدعوة الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور رئيس الولايات المتحدة المكسيكية.

وأكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المكسيك هيثم بن حسن المالكي في كلمته خلال الحفل، أن المشاركة السعودية الثقافية تعكس عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في العديد من المجالات، وفي الإطار الدولي متعدد الأطراف.

وعبّر المالكي عن تقدير المملكة للدور الذي تقوم به السياسة الخارجية للمكسيك استنادًا إلى مبادئها في العلاقات الدولية التي تتوافق مع مرتكزات وثوابت السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية.

واشتملت مشاركة وفد المملكة في القصر الثقافي لوس بينوس، على تقديم عروض ثقافية وفلكلورية وفنية من مختلف مناطق المملكة، عكست التواصل والتقارب بين الشعبين السعودي والمكسيكي، وفي إطار دعم وتوطيد العلاقات الثنائية بينهما، وقد حظيت بحضور واسع من بينهم نائبة وزيرة الثقافة المدير العام لمجمع لوس بينوس الثقافي، والمديرة العامة لإدارة الشرق الأوسط وإفريقيا ممثلة عن وزير الخارجية، وعدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة، إلى جانب الجمهور المكسيكي الذي أبدى تفاعله مع المشاركات.