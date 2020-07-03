والد "العقيد المري" في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله تعالى والد مدير الاتصالات الإدارية بجوازات المنطقة الشرقية العقيد فرج بن صالح المري.

"سبق" لما آلمها الخبر تتقدم بأصدق التعازي والمواساة لـ"المري" وإخوانه، وكافة أسرته في وفاة والدهم، تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته، "إنا لله وإنا إليه راجعون".

1

03 يوليو 2020 - 12 ذو القعدة 1441 11:52 PM

والد "العقيد المري" في ذمة الله

صحيفة سبق الإلكترونية

الدمام

1 827

انتقل إلى رحمة الله تعالى والد مدير الاتصالات الإدارية بجوازات المنطقة الشرقية العقيد فرج بن صالح المري.

"سبق" لما آلمها الخبر تتقدم بأصدق التعازي والمواساة لـ"المري" وإخوانه، وكافة أسرته في وفاة والدهم، تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته، "إنا لله وإنا إليه راجعون".

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020