والد "العقيد المري" في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله تعالى والد مدير الاتصالات الإدارية بجوازات المنطقة الشرقية العقيد فرج بن صالح المري.

"سبق" لما آلمها الخبر تتقدم بأصدق التعازي والمواساة لـ"المري" وإخوانه، وكافة أسرته في وفاة والدهم، تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته، "إنا لله وإنا إليه راجعون".