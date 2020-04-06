رئيس "السيادي الروسي": الرياض وموسكو "قريبتان جداً جداً" من اتفاق نفطي

قال: السوق بأسره يدرك أن هذا الاتفاق مهم وسيحقق قدراً كبيراً من الاستقرار

صرّح رئيس الصندوق السيادي الروسي لتلفزيون سي.إن.بي.سي، اليوم الإثنين، أن السعودية وروسيا "قريبتان جداً جداً" من اتفاق لخفض إنتاج النفط.

ووفق "رويترز" قال كيريل ديمترييف؛ الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي "أعتقد أن السوق بأسرها تدرك أن هذا الاتفاق مهم وسيحقق قدراً كبيراً من الاستقرار، وهو استقرار مهم جداً للسوق، ونحن قريبون جداً".

رئيس الصندوق السيادي الروسي روسيا المملكة العربية السعودية النفط

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06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441 11:04 AM

قال: السوق بأسره يدرك أن هذا الاتفاق مهم وسيحقق قدراً كبيراً من الاستقرار

رئيس "السيادي الروسي": الرياض وموسكو "قريبتان جداً جداً" من اتفاق نفطي

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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صرّح رئيس الصندوق السيادي الروسي لتلفزيون سي.إن.بي.سي، اليوم الإثنين، أن السعودية وروسيا "قريبتان جداً جداً" من اتفاق لخفض إنتاج النفط.

ووفق "رويترز" قال كيريل ديمترييف؛ الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي "أعتقد أن السوق بأسرها تدرك أن هذا الاتفاق مهم وسيحقق قدراً كبيراً من الاستقرار، وهو استقرار مهم جداً للسوق، ونحن قريبون جداً".

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رئيس الصندوق السيادي الروسي روسيا المملكة العربية السعودية النفط

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