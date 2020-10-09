جدة.. القبض على مقيم "يمني" امتهن ترويج المخدرات

ضُبط بحوزته 10.903 أقراص مخدرة و4 كجم حشيش

صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، بأن الجهات الأمنية المختصة تمكنت -بفضل الله- من القبض على مقيم من الجنسية اليمنية بمحافظة جدة، امتهن ترويج المخدرات، وضُبط بحوزته (10.903) أقراص من مادة الأمفيتامين المخدرة، و(3) كجم و(892) جرامًا من مادة الحشيش المخدرة، وقد تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية، لإحالته إلى الجهة ذات الاختصاص.