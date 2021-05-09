كورونا في باكستان.. 118 حالة وفاة و3785 إصابة جديدة

خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 118 حالة وفاة جديدة، و3785 إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان اليوم بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 858026 إصابة، منها 81830 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 18915 حالة وفاة، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 757281 حالة.