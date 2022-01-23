كيف تتعامل المدارس مع حالات اشتباه بكورونا؟ هذه هي الآلية

الدليل الإرشادي حثّ على بقائهم بالمنزل حال ظهور أي أعراض

حدّد الدليل الإرشادي لوزارة التعليم إجراءات التعامل مع حالات الاشتباه بفيروس كورونا للمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، وذلك حسب دليل هيئة الصحة العامة "وقاية".

وأهاب الدليل بتوجيه الطلاب والكادر التعليمي أو الإداري الذين لديهم أعراض تنفسية، أو ارتفاع في درجة الحرارة، أو كحة، أو ضيق بالتنفس؛ بالبقاء في المنزل وإبلاغ المدرسة، مع استمرار الدراسة عن بعد، والتأكيد على أولياء الأمور بإبقاء أبنائهم في المنزل في حال ظهور أعراض تنفسية على الطالب، مع استمرار الدراسة عن بُعد.

وأوضح الدليل خطوات يجب اتباعها في التعامل مع الحالات المشتبه بإصابتها وهي:

- عزل الحالات المشتبه بها في غرفة جيدة التهوية.

- إرشاد الحالات المشتبه بها بعدم لمس الأسطح.

- توجيه الحالات المشتبه بها بتغطية الأنف والفم بمنديل أثناء العطاس.

- استخدام دورة مياه منفصلة أثناء الانتظار للفريق الطبي أو ولي الأمر.

- نقل الحالة المشتبه بها عن طريق ولي الأمر إذا كانت مستقرة، أو الاتصال على الهلال الأحمر السعودي في حال كانت الحالة طارئة.

- حصر الحالات الإيجابية المؤكد إصابتها بفيروس كورونا والمخالطين للحالة المؤكدة عبر إدارة المدرسة، والتعامل مع الحالات المشتبهة والمؤكدة داخل المدرسة وفق دليل "وقاية".

- التطهير والتعقيم للأماكن التي يوجد فيها الطالب.

- إبلاغ الإدارات المعنية بالمنطقة (الطب الوقائي - الصحة المدرسية)، وحصر المخالطين وإعداد قائمة بأسمائهم، ومراقبتهم لمدة 10 أيام، ومتابعة ظهور الأعراض، والتشديد على الإجراءات الاحترازية داخل الفصل.

- التشديد على عدم المخالطة بين طلاب الفصل والفصول الأخرى، وإبلاغ المدرسة بنتيجة الفحص، والتأكد من حالة الطالب في تطبيق"توكلنا".

- عودة الطالب المشتبه بإصابته بعد زوال الأعراض لمدة 24 ساعة دون استخدام خافض حرارة، أو وفقًا لتقرير الطبيب المعالج.