السبت.. الكشف عن الكأس الذهبية والكرة الرسمية لبطولة كأس العرب للشباب

تعقد اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 سنة، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم بالشراكة مع معهد إعداد القادة بالهيئة العامة للرياضة، مؤتمرًا صحافيًّا يوم السبت القادم بمدينة الرياض.

وسيسلط المؤتمر الصحفي الذي سيعقده الدكتور رجاءالله السلمي الأمين العام للاتحاد العربي، ومدير البطولة الدكتور وديع الجريء، ومدير عام معهد إعداد القادة الأستاذ عبدالله بن فيصل حماد، الضوء على البطولة من النواحي التنظيمية والفنية والإدارية والطبية والإعلامية والحكام، بالإضافة إلى الكشف عن "الكأس الذهبية" و"الكرة الرسمية" للبطولة، التي ستقام منافساتها في مدن الرياض والخبر والدمام خلال الفترة من 17 فبراير الحالي حتى الخامس من مارس القادم.

ويشارك في بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 سنة لكرة القدم، 16 منتخبًا، هي "العراق، وتونس، وموريتانيا، والكويت في المجموعة الأولى"، و"المغرب، والبحرين، وجيبوتي، ومدغشقر في المجموعة الثانية"، و"السعودية، وفلسطين، والجزائر، ومصر في المجموعة الثالثة"، بالإضافة إلى "السودان، وليبيا، والإمارات، والسنغال في المجموعة الرابعة".

وتأتي هذه البطولة ضمن اهتمامات الاتحاد العربي لكرة القدم بتطوير بطولاته وتنمية مسابقات الفئات السنية للمنتخبات العربية خلال الفترة المقبلة، بتوجيه ومتابعة من الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد، بما يكفل استمراريتها واستفادة اللاعبين العرب وتنمية قدراتهم وإمكانياتهم الفنية.