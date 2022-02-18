"الهلال" يرفض الراحة ويستأنف تدريباته استعدادًا لمباراة الكأس مع "النصر"

أجرى مرانًا شمل الجوانب اللياقية والفنية

عاود لاعبو الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، مساء اليوم الجمعة، تدريباتهم، وذلك بعد تغلبهم على ضيفهم "الشباب" بخماسية، مساء يوم أمس، ضمن منافسات الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي 2021/ 2022م المسماة بجولة "يوم التأسيس"؛ حيث ركز مدير الجهاز الفني، الأرجنتيني "رامون دياز"، في الحصة التدريبية، على الجوانب اللياقية والفنية.



واشتمل المران على تدريبات استرجاعية للمشاركين بصفة أساسية في لقاء "الشباب"، وتطبيقات تكتيكية متنوعة ومناورة فنية لبقية اللاعبين.



ويواصل الفريق مساء يوم غد السبت تدريباته الاعتيادية، وذلك في مقر النادي؛ تأهبًا لمواجهة غريمه التقليدي النصر، يوم الاثنين المقبل، ضمن الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي الحالي، المقررة على ملعب "مرسول بارك"، في جامعة الملك سعود.