"الإحصاء" ترصد عدد زوار "عيدكم شمالي" للارتقاء بمستوى جودة الحياة

‏‫تنوع الفعاليات ساهم في تنامي أعداد الزوار من داخل المنطقة وخارجها

ترصد الهيئة العامة للإحصاء عدد زوار فعاليات مهرجان "عيدكم شمالي" الترفيهي، المقام في منطقة الحدود الشمالية تزامناً مع احتفالات عيد الفطر المبارك، والذي ينفذ بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه، وعدد من الإدارات الحكومية بالمنطقة؛ وذلك في إطار رؤية المملكة 2030 للارتقاء بمستوى جودة الحياة.

وصرح مدير فرع الهيئة العامة للإحصاء بمنطقة الحدود الشمالية صالح النذير، بأن هناك فريقًا من فرع الهيئة يرصد عدد زوار المهرجان وتسجيل أرقام يومية وإحصائيات خاصة بالفعاليات، فضلاً عن جمع استبيانات وتقييم مدى رضا الزوار.

وتعتبر الخدمات والمنتجات الإحصائية التي تقدمها الهيئة رافدًا أساسيًّا لكافة قرارات التنمية الوطنية، وداعمًا لمتخذي القرار وراسمي السياسات من خلال المعلومات والبيانات الإحصائية التي تعد بوصلة العمل التنموي.

يذكر أن تنوع "عيدكم شمالي" ساهم بتنامي أعداد الزوار من داخل المنطقة وخارجها خاصة أن الفعاليات والبرامج تلبي احتياجات مختلف الزوار، إضافة إلى توفير منصات ومواقع مخصصة للجلوس وسط الساحة الرئيسية، وقد انعكس حجم الإقبال على رفع معدلات تشغيل قطاع الخدمات والإيواء، كما انعكس إيجابياً على اقتصاديات المنطقة عموماً.

يشار إلى أن أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، كان قد رعى انطلاق فعاليات مهرجان "عيدكم شمالي" أول أيام عيد الفطر المبارك.

ويأتي "عيدكم شمالي" ضمن مستهدفات رؤية ٢٠٣٠ ذات الصلة بقطاع الترفيه وبرنامج جودة الحياة في جانب الترفيه وتوجهات الدولة نحو تعزيز الاعتدال والقضاء على التشدد والتطرف.