حالة تقلبات جوية تضرب معظم المناطق الأسبوع القادم

أتربة وهطول أمطار.. و"الأرصاد": سنُصدر تقريراً مفصلاً

كشفت توقعات الهيئة العامة للأرصاد، أن معظم مناطق المملكة ستتأثر بحالة تقلبات جوية الأسبوع القادم.

وأوضحت الأرصاد: "تشير التوقعات -بمشيئة الله تعالى- إلى تأثر معظم مناطق المملكة بتقلبات جوية تشمل الأتربة المثارة، وهطول الأمطار، وتفاوتاً في درجات الحرارة خلال الأسبوع القادم، وسيتم إصدار تقرير مفصل عن الحالة لاحقاً".