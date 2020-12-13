غرق سفينة صيد بخليج الجزائر وفقدان ثلاثة بحّارة وإنقاذ ستة

قبالة ساحل العاصمة

تمكنت فرق الحماية المدنية الجزائرية اليوم من إنقاذ ستة بحارة، فيما فُقد ثلاثة آخرون في حادث غرق سفينة صيد قبالة ساحل مدينة الجزائر العاصمة.

وأفاد المكلف بالإعلام بالحماية المدنية الملازم أول خالد بن خلف الله، بتسجيل غرق سفينة لصيد الأسماك على مستوى خليج الجزائر العاصمة (قبالة متنزه الصابلات البحري) اليوم، مشيرًا إلى إنقاذ ستة بحارة من طاقم السفينة بعد التدخل السريع لأفراد الحماية المدنية ووحدة حراس السواحل التابعة للبحرية الجزائرية.

وأضاف المصدر أن عملية البحث لا تزال متواصلة عن ثلاثة بحارة مفقودين.