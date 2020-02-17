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خلال استقباله الخريف وعددًا من قيادات الوزارة

أمير الشرقية: قطاعا الصناعة والثروة المعدنية من ركائز تحقيق رؤية 2030

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استقبل أميـر المنطقة الشرقية، الأميـر سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، وعددًا من قيادات الوزارة.



خلال اللقاء نوه أمير المنطقة بما توليه حكومة المملكة من دعمٍ واهتمام للقطاع الصناعي والثروة المعدنية، باعتبارهما ركيزة أساسية من ركائز تحقيق رؤية المملكة 2030، مبيناً أن القيادة تسعى لاستثمارها الاستثمار الأمثل، وعملت على بناء مشروعات التعدين لتسهم في زيادة الناتج المحلي وتوفير الفرص الوظيفية لأبناء المملكة.



وأكد أن المنطقة الشرقية مهد الصناعة في المملكة، وشهدت انطلاقة القطاع الصناعي، وأسهمت الشركات العاملة في المنطقة في تطوير وتنمية القطاع الصناعي، مشيراً إلى أن الفرص ما زالت واعدة ومحفزة في هذا القطاع، سواءً على مستوى المملكة أو المنطقة، مؤكداً على أهمية دعم وتحفيز المستثمرين في القطاع الصناعي، والعمل على اجتذاب الاستثمارات المحلية والعالمية لقطاعي الصناعة والتعدين، وهيكلة إجراءات الترخيص.



إلى هذا اطلع أمير المنطقة على نبذة عن استراتيجية الوزارة في قطاعي الصناعة والتعدين، وبعض المشروعات التي تعمل عليها بالشراكة مع الجهات المعنية.



من جانبه بين وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف أن الوزارة تعمل وبدعم كريم من القيادة الرشيدة لتطوير قطاعي الصناعة والثروة المعدنية، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والاستراتيجيات التي رسمتها الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية، مؤكداً حرص الوزارة على الالتقاء بالمستثمرين في القطاع الصناعي، ودعم المبادرات التي تعزز المحتوى المحلي.