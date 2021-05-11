أمير الرياض يشدد على أهمية الرقابة على أماكن التجمعات خلال إجازة عيد الفطر

أكد ضرورة متابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية

شدد الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض على جميع القطاعات المعنية في المنطقة بضرورة الاستعداد المبكر لإجازة عيد الفطر المبارك، وتكثيف أعمال الرقابة على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والتشديد على المواقع المتوقع حدوث التجمعات فيها، ورصد المخالفين للحد من انتشار فيروس كورونا.