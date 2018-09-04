القوات المسلحة السعودية تشارك في تمرين " النجم الساطع 2018 " بمصر

يهدف إلى تعزيز التوافق العملياتي وتبادل الخبرات العسكرية ورفع الجاهزية

تستعد القوات المسلحة السعودية للمشاركة في تمرين النجم الساطع 2018 المقام في مدينة الاسكندرية بجمهورية مصر العربية الشقيقة خلال الفترة من (1439/12/28هـ حتى 1440/01/10هـ) بمجموعة من وحدات المظليين وقوات الأمن الخاصة ومراقبين من القوات البرية والجوية والبحرية.

ويشارك في التمرين بالاضافة للقوات المسلحة المصرية كلا من الولايات المتحدة الامريكية والامارات العربية المتحدة والاردن وفرنسا وبريطانيا واليونان وإيطاليا.

وأشار قائد الوحدات السعودية المشاركة في التمرين العقيد الركن ناصر بن حثلين السحيمي الى أن التمرين المشترك يهدف الى تحسين القدرة على تنفيذ عمليات اركان المعركة وتعزيز التوافق العملياتي بين قوات جميع الدول المشاركة كما يهدف التمرين الى تعزيز العلاقات وتبادل الخبرات العسكرية ورفع الجاهزية القتالية لقوات الدول المشاركة مؤكداً على حرص وزارة الدفاع على تأهيل وتدريب منسوبيها من خلال المشاركة في مثل هذه التمارين والتي من شانها رفع الجاهزية القتالية من خلال التدريب في بيئة قتال حقيقية.