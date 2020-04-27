"الصحة" : تسجيل 1289 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 18811

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأثنين 27 أبريل 2020، عن تسجيل 1289 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال يوم أمس الأحد .



وأضاف متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا" أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 18811 حالة حتى الآن.



وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، إن الحالات الحرجة 117.



وأضاف أن عدد حالات التعافي 174، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 2531 حالة.

فيما سجلت 5 وفيات جديدة، منهم 2 سعوديين و3 غير سعوديين، ليصل إجمالي الوفيات في المملكة 144حالة .



وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة في رده على سؤال لـ"سبق" عن وجود علاج في المملكة لفيروس كورونا، أنه حتى الآن لا يوجد أي علاج للفيروس على مستوى العالم.