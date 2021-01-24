أمانة جدة تزيل 60 عقارًا مخالفًا آيلًا للسقوط بمدائن الفهد جنوب المحافظة

بعد إشعارها بإيقاف الخدمات عنها تمهيدًا لاستكمال معالجة المخالفات

شرعت أمانة محافظة جدة بمشاركة الجهات المختصة، اليوم الأحد، في إزالة مبانٍ آيلة للسقوط، بالإضافة لمحلات وورش مخالفة لنظام البناء واستعمالات الأراضي بواقع 60 عقارًا، وذلك ضمن أملاك وقف العين العزيزية بحي مدائن الفهد في نطاق بلدية خزام بجنوب المحافظة.



وأوضحت أمانة جدة أن الإزالة تأتي بعد رصد العديد من المخالفات داخل الحي، إلى جانب استخدام مساكن تفتقر لأدنى مقومات السلامة ومهددة بالانهيار، وجرى التنسيق مع عدد من الجهات المعنية التي شملت وقف العين العزيزية والشرطة وشركات الكهرباء والمياه، وتم قبل بدء أعمال الإزالة إشعار المواقع وإيقاف الخدمات عنها؛ تمهيدًا لاستكمال معالجة المخالفات ورفع المخاطر القائمة.