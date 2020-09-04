وفيات كورونا في المملكة تتخطى الـ4 آلاف

"الصحة" أعلنت عن 33 حالة جديدة

تجاوز عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد، في المملكة حاجز الأربعة آلاف، بعد نحو ستة أشهر على تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس بتاريخ الثاني من شهر مارس الماضي من العام الميلادي الجاري.

وسجلت المملكة اليوم 33 حالة وفاة جديدة.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات بسبب كورونا في المملكة حتى اليوم، 4015 حالة، وفق آخر إحصاءات وزارة الصحة.