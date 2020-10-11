بالرصاص الحي.. زوارق إسرائيلية تهاجم الصيادين الفلسطينيين في بحر غزة

قبالة سواحل الواحة والسودانية شمال غرب القطاع وفتحوا خراطيم المياه عليها

هاجمت الزوارق الحربية للاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مراكب الصيادين الفلسطينيين في بحر مدينة غزة، بالرصاص الحي وخراطيم المياه.

وقالت مصادر محلية في غزة، إن زوارق بحرية الاحتلال أطلقت الرصاص الحي على مراكب الصيادين قبالة سواحل الواحة والسودانية شمال غرب القطاع، وفتحوا خراطيم المياه عليها؛ ما اضطر الصيادين إلى الهروب.