"سعود بن جلوي" ينقل تعازي القيادة لذوي عاطي السلمي

استشهد في الحد الجنوبي

نقل مستشار أمير منطقة مكة المكرمة، وكيل محافظة جدة، الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، اليوم الأحد، تعازي خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزارء، وزير الدفاع، -حفظهما الله - ومستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، ومحافظ جدة، الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة مكة المكرمة، لذوي شهيد الواجب الرقيب عاطي بن عناية الله طفيل السلمي، الذي استشهد في الحد الجنوبي.

ودعا الأمير سعود بن جلوي خلال زيارته لمنزل ذوي الشهيد بأن يتقبل الله -عز وجل - الشهيد، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأعرب ذوو الشهيد عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة على تعازيهم ومواساتهم.