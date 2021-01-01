بالفيديو .. شاحنة وقود تنحرف عن مسارها وتصطدم ببعض المركبات بطريق المطار

أظهر مقطع متداول وقع يوم أمس الخميس انحراف شاحنة وقود عن مسارها بطريق المطار، واصطدامها ببعض المركبات المتوقفة بالقرب من إحدى قاعات الأفراح على الطريق.



المقطع تم تصويره مصادفة من أحد الأشخاص ممن يريدون توثيق هطول الأمطار على شمال الطائف، إلا أنه تفاجأ بشاحنة وقود فقد قائدها السيطرة عليها إثر الأمطار، لتصطدم بمركبات متوقفة بجوار الطرق أمام إحدى القاعات.



وأظهر المقطع محاولة بعض الأشخاص للنجاة من اصطدام الشاحنة والابتعاد عنها.