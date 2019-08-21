"المواصفات" تحذّر من لعبة صينية .. "فشلت في اختبار الفحص الظاهري"

قالت إن البيانات الإيضاحية مكتوبة باللغة الصينية بالمخالفة للتعليمات

حذّرت الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة، من لعبة أطفال صينية المنشأ غير مطابقة للمواصفات.

وأشارت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن المنتج الصيني من ألعاب الأطفال ILAHUI لم يجتز اختبار المواصفة GSO EN71؛ حيث فشل في اختبار الفحص الظاهري بعد الاختبارات التي أجريت عليه بسبب أن البيانات الإيضاحية مكتوبة باللغة الصينية.