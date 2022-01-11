شركة العرض المتقن "2P" تعلن مشاركتها في مؤتمر "LEAP" التقني العالمي بالرياض

يجمع بين رواد الأعمال والشركات التقنية والمستثمرين المحليين والعالميين

أعلنت شركة العرض المتقن (2P) إحدى أكبر شركات توفير الحلول التقنية للقطاعات الحكومية والخاصة حول المنطقة، عن مشاركتها في مؤتمر ومعرض "ليب-LEAP" العالمي الرائد في مجال التكنولوجيا، الذي يُعقد في العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 1 إلى 3 فبراير المقبل.

وتعتزم (2P)، التي تعمل على تمكين القطاعات الحكومية والشركات من تحقيق أهدافها في التحول الرقمي، المشاركة في المعرض للتعريف بمنتجاتها وحلولها الرقمية، سواء في توفير خدمات مراكز الاتصال التي توفرها (2P) والتي تعد الأكثر تطورًا وبأعلى قدر من الكفاءة والإتقان، أو في تقديم خدمات التشغيل والصيانة، إلى جانب تسليط الضوء على حلول البرمجيات والويب ذات الجودة العالية التي تقدّمها الشركة، واستعراض منتجاتها التقنية الرائدة.

ويُنتظر أن يكون مؤتمر ومعرض "ليب-LEAP" منصة عالمية للمنظومة الشاملة للابتكار، وحلقة وصل بين رواد ومبتكري التقنية الثوريين من جهة، ورواد الأعمال والجهات الحكومية والمستثمرين وغيرهم من جهة أخرى؛ بهدف مناقشة والتعرف على تقنيات المستقبل.

وقال إحسان دغمان الرئيس التنفيذي لشركة العرض المتقن (2P): "سيربط مؤتمر ومعرض (LEAP) بين رواد الأعمال والشركات التقنية والمستثمرين المحليين والعالميين؛ في خطوة تؤكد الريادة التقنية للمملكة العربية السعودية إقليميًّا وعالميًّا؛ حيث يقدم المؤتمر فرصًا لتمويل الأفكار المشاركة وتحويلها إلى واقع، ودعم نمو الشركات الناشئة المشاركة من جميع أنحاء العالم وتعزيز مناخ الشراكات وتنمية الأعمال الناشئة".

وتابع: "يأتي هذا المؤتمر ليعزز خطوات المملكة التي تتسارع نحو تحقيق رؤية 2030، وتعزيز العائد غير النفطي، ودعم المحتوى المحلي، من خلال فتح آفاق تواصل بين الشركات المحلية والمستثمرين العالميين من جهة وبين نظيراتها الدولية من جهة أخرى".

وقال دغمان: "فخورون في (2P) بالمشاركة في LEAP كشركة سعودية تقنية رائدة، ومتأكدون أننا سنقدم صورة مشرقة عن تطور المنتجات التقنية في المملكة؛ وذلك عبر منتجاتنا الرائدة وخدماتنا المميزة".

وسيشارك في مؤتمر ومعرض "ليب-LEAP" العالمي عمالقة قطاع التقنية من مختلف أنحاء العالم، وسيستقطب أكثر من 700 شركة ناشئة في مجال التقنية لطرح حلولها المبتكرة للعالم من خلاله. وتتولى شركة Informa Markets، أضخم شركة للفعاليات في العالم، تنظيم المؤتمر، وترعاه عدد من الشركات المحلية والدولية الرائدة، مثل Microsoft وCISCO وKPMG وSoftwareAG وNutanix وSTC وZain وMobily وEricsson، التي ستعمل معًا كشركاء استراتيجيين لإقامة هذه الفعالية التقنية الثورية.