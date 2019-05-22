ما المقصود بـ " مَتَاعٌ " في قوله تعالى: ﴿ لَّيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ ۚ﴾ ..؟

#كلمات_قرآنية_تُفهم_خطأً رمضان 40هـ

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22 مايو 2019 - 17 رمضان 1440 05:36 PM

ما المقصود بـ " مَتَاعٌ " في قوله تعالى: ﴿ لَّيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ ۚ﴾ ..؟

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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#كلمات_قرآنية_تُفهم_خطأً رمضان 40هـ

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