مصرع مقيم باكستاني وطفلين إثر اندلاع حريق بمنزل شعبي بـ"شرائع مكة"

فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماده قبل تطوره إلى المنازل المجاورة

باشرت فرق الإطفاء والإنقاذ بالدفاع المدني بالعاصمة المقدسة حريقًا قبل قليل اندلع في منزل شعبي بحي شرائع المجاهدين ونتج عنه احتجاز مقيم من الجنسية الباكستانية وطفلين مما أدى إلى مصرعهم، وتتراوح أعمار الطفلين من 6 – 8 سنوات.

وتفصيلاً، رصدت "سبق" الحادث من الموقع وبحسب المعلومات الأولية فإن المنزل الشعبي الذي اندلع به الحريق حوله صاحبه إلى مستودع إسفنج مما أسهم بسرعة اشتعاله إلا أن فرق الدفاع المدني باشرت على الفور وأخمدت الحريق وأحال قبل تطوره إلى المنازل المجاورة.

وصرح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف بأنه في تمام الساعة العشرين والدقيقة السادسة والثلاثين من مساء اليوم الأحد، ورد بلاغ يفيد بوقوع حادث حريق بمنزل بحي شرائع المجاهدين وكان الحادث عبارة عن اشتعال النار بمدخل منزل شعبي مكون من دور واحد مأهول بالساكنين، ونجم عنه وفاة رجل في العقد الرابع من العمر وطفلين من أحد الجنسيات الآسيوية باختناق نتيجة لكثافة وطبيعة المواد المشتعلة والتي كانت عبارة عن مراتب اسفنجية بكميات كبيرة تقع في صالة تفصل بين مخرج المنزل الوحيد والغرف التي وجد بها المتوفون.

وأوضح الرائد الشريف أن فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على مسببات الحادث تنسيقًا مع الجهات المعنية، وتتقدم المديرية العامة للدفاع المدني بخالص التعازي والمواساة لذوي المتوفين وتهيب في الوقت نفسه بضرورة اتباع إرشادات ووسائل السلامة اللازمة ومن ذلك تجنب التخزين في الأماكن غير المهيأة لذلك واستخدام كواشف الدخان والطفيات اليدوية وعدم ترك الأطفال بمفردهم دون رقيب حرصًا على سلامتهم راجين من الله السلامة للجميع.