الشؤون الإسلامية بجازان تنفذ 20 كلمة دعوية اليوم لترسيخ الانتماء الوطني

ضمن برنامج "انتماء".. يقدمها نخبة من الدعاة

يُنظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان، اليوم الأربعاء، 20 كلمة دعوية لترسيخ حقوق ولاة الأمر والتلاحم معهم، بعد صلاتي المغرب والعشاء.

وتلقى الكلمات في أكثر من 20 جامعًا على مستوى المنطقة، يقدمها نخبة من الدعاة، ضمن برنامج "انتماء".

يأتي "انتماء" ضمن برامج الوزارة التي أطلقتها مؤخرًا بتوجيه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز، تزامنًا مع اليوم الوطني التسعين لتوحيد المملكة بهدف تعزيز الانتماء واللحمة الوطنية.

وقال المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة، الشيخ أسامة بن زيد المدخلي: إن هذه البرامج تهدف لتأصيل أهمية طاعة ولاة الأمر والتلاحم معهم في هذا البلد المبارك الذي يحظي بولاة أمر مخلصين لدينهم ووطنهم.

وأضاف أن طاعة ولاة الأمور واللحمة الوطنية السبيل في قطع الطريق أمام الأعداء والحاقدين.

وقدم "المدخلي" الشكر إلى وزير الشؤون الإسلامية، الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، على توجيهاته ودعمه المستمر لجميع برامج ومناشط الفرع التي تستهدف لترسيخ حقوق ولاة أمرنا في منابر الدعوة، ونشر الوعي المجتمعي.