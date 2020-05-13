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الصحة المغربية: لم يتم تسجيل أية حالة وفاة جديدة لليوم الثالث على التوالي

المغرب تعلن ارتفاع حصيلة الإصابات بكورونا إلى 6512 إصابة

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أعلنت المغرب ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا إلى 6512 بعد تسجيل 94 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فيما لم يتم تسجيل أية حالة وفاة جديدة لليوم الثالث على التوالي، ليستقر العدد في 188 ضحية.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية، أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض وصلت إلى 3131 بعد تعافي 140 شخصاً آخرين، مشيرة إلى أن الدار البيضاء لازالت تتصدر قائمة المصابين، تليها مراكش وفاس.