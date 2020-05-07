القطيف.. ضبط مستودعًا يطحن منتجات غذائية ويعيد تعبئتها دون اشتراطات صحية

حجز 18 طنًّا منها وأحالت المنشأة للجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها

ضبطت الغذاء والدواء في القطيف مستودعًا يقوم بطحن منتجات غذائية وإعادة تعبئتها دون اتباع أدنى الاشتراطات الصحية والفنية.

وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: تم حجز 18 طنًّا من المنتجات وإحالة المنشأة للجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقّها.

القطيف هيئة الغذاء والدواء

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07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441 07:37 PM

حجز 18 طنًّا منها وأحالت المنشأة للجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها

القطيف.. ضبط مستودعًا يطحن منتجات غذائية ويعيد تعبئتها دون اشتراطات صحية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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ضبطت الغذاء والدواء في القطيف مستودعًا يقوم بطحن منتجات غذائية وإعادة تعبئتها دون اتباع أدنى الاشتراطات الصحية والفنية.

وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: تم حجز 18 طنًّا من المنتجات وإحالة المنشأة للجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقّها.

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القطيف هيئة الغذاء والدواء

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