الأردن.. 7 إصابات جديدة بـ"كورونا"

بينهم 3 حالات قادمة من الخارج

أفادت الحكومة الأردنية، اليوم (الاثنين)، بتسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وبينت الحكومة أن 3 إصابات جديدة رصدت لدى أردنيين قادمين من الخارج، ممن يقيمون في فنادق الحجر، فيما شخصت حالتان لدى سائقي شاحنات غير أردنيين قادمين عبر المعابر الحدودية.

وأضافت أن الإصابتين المتبقيتين سجلتا لدى عاملين اثنين غير أردنيين في مركز حدود الكرامة، وفقاً لـ"روسيا اليوم".