الجموع بشرورة يودعون "آل عجاج".. وأمير نجران يقدِّم العزاء

أدت جموع المصلين اليوم صلاة الجنازة على الشيخ جمعان بن عمر آل عجاج النهدي بجامع خادم الحرمين الشريفين بشرورة.

وتقدم المصلين وكيل محافظة شرورة عامر بن علي الصيعري، ونائب مدير شرطة شرورة المقدم عبد الله الرشيدي، وجمع من مديري الإدارات الحكومية، وأعيان وأهالي المحافظة.

وقد تم تشييع الجنازة وسط موكب مهيب من الأهالي، ثم ووري جثمانه الثرى في مقبرة شرورة على طريق الوديعة.

من جانبه، قدم أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد تعازيه لأسرة الفقيد النهدي عبر برقية تعزية، سائلاً الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.