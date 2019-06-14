"الزعاق": مقبلون على النهار الأطول والليالي الأقصر في السنة

للسكان شمال خط الاستواء.. على مدار الأيام الـ10 المقبلة

أفاد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، بأن الأيام العشرة القادمة ستشهد النهار الأطول والليالي الأقصر في السنة.

وقال: بعد أسبوع (الجمعة القادمة)، سيكون أطول نهار في السنة بالنسبة لجميع سكان الأرض الواقعين شمال خط الاستواء.