موريتانيا تسجل 166 إصابة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 2223 حالة

"الزحاف": الفيروس أودى بحياة 90 مواطناً منذ ظهوره في البلاد

سجلت موريتانيا، اليوم الأربعاء، 166 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة و54 حالة شفاء.

وفي التفاصيل، أفاد مدير الصحة العمومية الموريتاني سيدي ولد الزحاف اليوم خلال المؤتمر الصحفي أن العدد الإجمالي للمصابين ارتفع إلى 2223 إصابة مؤكدة, فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 427 حالة, مشيراً إلى أن إجمالي عدد الوفيات بلغ 95 وفاة.



