"سبق" ترافق "العاصمي" في جولة الـ 6 ساعات بأحياء وقرى بللسمر وبللحمر

اطّلع خلالها على الجهود والإجراءات الاحترازية لمنع انتشار كورونا

رافقت "سبق"، مساء أمس، رئيس مركز تهامة بللسمر وبللحمر يحيى بن محمد العاصمي؛ في جولة تفقدية للمركز والأحياء والقرى التابعة وامتدت الجولة ست ساعات؛ تم من خلالها الوقوف على عدد من النقاط الأمنية؛ فضلاً عن المسح الداخلي لعدد من الأحياء للتأكّد من تقيد المواطنين بالتوجيهات.

وطالت الجولة بعض المنافذ والطرق للمركز وسكن العمالة والمتاجر؛ اطّلع من خلالها على الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة للتصدّي لفيروس كورونا المستجد ومنها: عدم التجوّل والتباعد الاجتماعي وتوافر المعقمات والكمامات والقفازات التي تهدف إلى حماية الأرواح والحد من انتشار الوباء.

وأكّد "العاصمي"؛ أن الجولة تأتي إنفاذاً لتوجيه الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، الذي يقود اللجان المشكّلة من الإدارات والأجهزة المختلفة في المنطقة على مدار الساعة من أجل محاصرة الفيروس والحيلولة دون تفشيه؛ فضلاً عن جولاته المكوكية المفاجئة ووقوفه الشخصي على المواقع بالمنطقة كافة.

وامتدح "العاصمي"؛ جهود رجال الأمن الذين ينفذون منع التجول؛ إنفاذاً للتوجيهات السامية ودعاهم إلى مضاعفة الجهود، مثمّناً في الوقت ذاته وعي المواطن والمقيم وتقيدهما بالتعليمات الصادرة التي صدرت من أجل الحفاظ على سلامة الجميع؛ داعياً إلى تطبيق التباعد الاجتماعي وعدم الخروج إلا للضرورة وفي الأوقات المسموح فيها بالتجوّل؛ مؤكداً أنه لن يتم التهاون في تطبيق العقوبات النظامية ضد أي مخالف.

وكانت الجولة قد كشفت التقيد التام للمواطنين والمقيمين بمنع التجوّل عدا الحالات المستثناة والمصرح لها بالتجوّل.