شاعر المحاورة "بن طمحي" يروي لـ"سبق" تفاصيل تعرضه لحادث مروري

على طريق الطائف - مكة.. ولم يصب بأي مكروه وغادر المستشفى

طمأن شاعر المحاورة محمد بن طمحي، جمهوره ومحبيه بسلامته من الحادث المروري الذي وقع له مساء أمس الأول على طريق الطائف - مكة المكرمة، بعد عودته من إحدى الحفلات.



وقال "بن طمحي" في اتصال هاتفي أجرته معه "سبق": في أثناء عودتي من الطائف منتصف ليل مساء أمس الأول؛ بعد عودتي من إحدى الحفلات؛ فوجئت بمنحنى خطير على طريق الطائف - بني عمير - المؤدي إلى مكة؛ ما نتج عن ذلك انحراف المركبة وتعرضها لتلفيات.



وأشار إلى أنه تم نقله إلى المستشفى عن طريق أحد المارة؛ لإجراء الفحوصات اللازمة، لافتًا إلى أنه غادر المستشفى من حينه، فيما لم يتعرض لمكروه ولله الحمد.



وقدّم الشاعر "بن طمحي" شكره لكل من سأل عنه من زملائه الشعراء وأعيان القبائل ومحبيه، سائلاً الله -عز وجل- أن يحفظ الجميع من كل مكروه.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تناولت خلال الساعات القليلة الماضية أخبارًا متضاربة عن تعرض الشاعر "بن طمحي" لحادث مروري، قبل أن يُطمئِن الشاعر من خلال "سبق" جمهوره ومحبيه بسلامته من ذلك الحادث.