أربعاء ماطر بـ 6 مناطق .. "الارصاد": هطولات متوسطة إلى غزيرة

مصحوبة برياح نشطة ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية لهذه المواقع

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم ـ بمشيئة الله تعالى- أن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرّمة، والمدينة المنوّرة؛ يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها.

وأضافت الهيئة: في حين يُتوقع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على الأجزاء الغربية من منطقة حائل والجنوبية من منطقة تبوك, كما يُتوقع تكوُّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شرق وجنوب غرب وغرب المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 -40 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي والأوسط ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة تتحوّل بعد الظهيرة إلى شمالية شرقية، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.