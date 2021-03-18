"اليامي" يجري عملية قلب مفتوح ناجحة

أجرى الإعلامي والكاتب الصحفي صالح اليامي، عملية قلب مفتوح ناجحة بمستشفى الملك فهد الجامعي في مدينة الخبر.

وقد تكللت العملية - ولله الحمد - بالنجاح، وغادر "اليامي" العناية القلبية، ويتمتع حاليًّا بوضع صحي مستقر بفضل من الله، ويتلقى الرعاية الصحية اللازمة.

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18 مارس 2021 - 5 شعبان 1442 05:23 PM

"اليامي" يجري عملية قلب مفتوح ناجحة

صحيفة سبق الإلكترونية

الخبر

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أجرى الإعلامي والكاتب الصحفي صالح اليامي، عملية قلب مفتوح ناجحة بمستشفى الملك فهد الجامعي في مدينة الخبر.

وقد تكللت العملية - ولله الحمد - بالنجاح، وغادر "اليامي" العناية القلبية، ويتمتع حاليًّا بوضع صحي مستقر بفضل من الله، ويتلقى الرعاية الصحية اللازمة.

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