"اليامي" يجري عملية قلب مفتوح ناجحة

أجرى الإعلامي والكاتب الصحفي صالح اليامي، عملية قلب مفتوح ناجحة بمستشفى الملك فهد الجامعي في مدينة الخبر.
وقد تكللت العملية - ولله الحمد - بالنجاح، وغادر "اليامي" العناية القلبية، ويتمتع حاليًّا بوضع صحي مستقر بفضل من الله، ويتلقى الرعاية الصحية اللازمة.
أجرى الإعلامي والكاتب الصحفي صالح اليامي، عملية قلب مفتوح ناجحة بمستشفى الملك فهد الجامعي في مدينة الخبر.
وقد تكللت العملية - ولله الحمد - بالنجاح، وغادر "اليامي" العناية القلبية، ويتمتع حاليًّا بوضع صحي مستقر بفضل من الله، ويتلقى الرعاية الصحية اللازمة.