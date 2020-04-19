إطلاق 3 مبادرات بـ 10 ملايين ريال .. وسلال غذائية لـ 20 ألف أسرة بالمملكة

دشنتها "صافولا" بالتعاون مع 6 جهات حكومية بالمناطق الأكثر تضررًا من "كورونا"

أطلقت اليوم ثلاث مبادرات وطنية بتكلفة تقدر بــ 10 ملايين ريال، تتضمن توزيع سلات غذائية لـ20 ألف أسرة بالمناطق الأكثر تضررًا من جائحة كورونا.

المبادرات التي أطلقتها مجموعة صافولا، بالتعاون مع ست جهات حكومية تضمنت تحفيز أبطال الصحة، وإنتاج مجموعة أفلام توعوية تستهدف أكثر من ثلاثة ملايين مشاهد، عبر وسائل التواصل الاجتماعي الأكثر وصولاً وتأثيرًا.

وفي هذا السياق، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة صافولا المهندس أنيس بن أحمد مؤمنة، أن حملة #التزامنا_واجبنا التي تأتي مع قدوم شهر رمضان المبارك، تجسد مسؤولية المجموعة الاجتماعية، والتزامها وواجبها تجاه الوطن، وتنسجم مع الجهود التي تبذلها مختلف الجهات لتخفيف الآثار المترتبة على حظر التجوال، وتضرر عدد من الأسر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، حيث يجري تنفيذها بالتعاون مع إمارات مناطق الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والمنطقة الشرقية ، ووزارتي الصحة، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ونوه مؤمنة بالسياسة الحكيمة، والإجراءات الاحترازية الصارمة لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان "يحفظهما الله" في مواجهة هذا الوباء والجائحة العالمية، مشيرًا إلى الدور الوطني اللافت وتضامن القطاع الخاص السعودي خلال التحديات المهمة، وقال:"ما تقدمه صافولا واجب وطني، والتزام أخلاقي تحتمه قيمها العريقة التي تتوارثها الأجيال على مدار 4 عقود".

وكشف المدير التنفيذي لمؤسسة عالم صافولا طارق بن محمد إسماعيل، تفاصيل مبادرات عالم صافولا الثلاث، فقال: "تشمل الأولى، خمسة ملايين ريال لأبطال الصحة، الذين يمثلون خط المواجهة الأول ضد فيروس كورونا، وبالتنسيق بين شركة بندة إحدى شركات مجموعة صافولا ووزارة الصحة.

وأضاف: "تتضمن المبادرة الثانية، توزيع سلات غذائية لـ20 ألف أسرة، في المناطق الأكثر تضررًا من الجائحة "بالرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، والشرقية" بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وبالتنسيق مع إمارات المناطق الأربع، حيث تتولى الجمعيات الخيرية توصيل السلات الغذائية إلى الأسر المستهدفة إلى منازلها".

وأشار إلى أن المبادرة الثالثة هي إنتاج سلسلة أفلام توعية، تساعد على رفع درجة الوعي للمواطن والمقيم للوقاية من هذا المرض وأهمية التدابير التي اتخذتها حكومتنا الرشيدة، وتساعده على تقبل الإجراءات الصعبة التي تستلزمها المرحلة الحالية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وتستهدف أكثر من ثلاثة ملايين مشاهد، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، معبرًا عن شكره وامتنانه للتعاون الكبير الذي تجده مجموعة صافولا من الجهات الحكومية المشاركة، والقطاعات ذات العلاقة.