ولا وفيات.. الصين تسجل 12 إصابة جديدة بكورونا مقارنة بـ4 في اليوم السابق

أظهرت بيانات لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الجمعة، أن السلطات سجلت 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 30 من أبريل.

وقالت اللجنة: إن ستة من حالات الإصابة الجديدة لأشخاص قادمين من الخارج مقارنة مع أربعة في اليوم السابق.

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية أيضًا، عن رصد 25 حالة إصابة جديدة بالفيروس لم تظهر عليها أعراض في 30 من أبريل، انخفاضًا من 33 في اليوم السابق.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البلاد 82874؛ بينما ظل عدد الوفيات عند 4633 مع عدم تسجيل وفيات جديدة أمس الخميس.