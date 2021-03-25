مصادر: قطعة القماش التي تم ضبطها لا تعود لثوب الكعبة

من المعروضة بالمحال ومقلدة ويستحيل الوصول للأصلية

كشفت مصادر أن الحادثة المتداولة حول سرقة قماش من ثوب الكعبة، والتي حققت فيها النيابة العامة تعود لقطعة قماش مقلدة من تلك المعروضة في المحال التجارية.

واستغلّ المقيم جهل العمالة، وقام ببيعهم إياها، مدعياً أنها تخص ثوب الكعبة، وهو ما نفاه المصدر جملةً وتفصيلاً.

وأضاف المصدر أن التدابير التي تُتخذ وبإشراف مباشر من رئاسة الحرمين والجهات ذات العلاقة بعد كل مرة يتم فيها تتغير ثوب الكعبة تجعل من المستحيل جداً الوصول إليه بأي حال من الأحوال.