باكستان تختبر صاروخاً باليستياً.. أرض ـ أرض مطوراً محلياً

أجرت القوات المسلحة الباكستانية، اليوم، تجربة ناجحة على صاورخ باليستي أرض ـ أرض مطور محلياً.
وأوضح بيان صادر عن مكتب العلاقات العامة للقوات المسلحة الباكستانية أن التجربة أجريت على صاروخ "شاهين ـ أي 1" الذي أصاب هدفه بدقة.
وأضاف أن الهدف من التجربة على الصاروخ كان التحقق من صحة بعض التصاميم والمعايير التقنية لنظام الأسلحة.
التحقق من صحة بعض التصاميم والمعايير التقنية
أجرت القوات المسلحة الباكستانية، اليوم، تجربة ناجحة على صاورخ باليستي أرض ـ أرض مطور محلياً.
وأوضح بيان صادر عن مكتب العلاقات العامة للقوات المسلحة الباكستانية أن التجربة أجريت على صاروخ "شاهين ـ أي 1" الذي أصاب هدفه بدقة.
وأضاف أن الهدف من التجربة على الصاروخ كان التحقق من صحة بعض التصاميم والمعايير التقنية لنظام الأسلحة.