باكستان تختبر صاروخاً باليستياً.. أرض ـ أرض مطوراً محلياً

التحقق من صحة بعض التصاميم والمعايير التقنية

أجرت القوات المسلحة الباكستانية، اليوم، تجربة ناجحة على صاورخ باليستي أرض ـ أرض مطور محلياً.

وأوضح بيان صادر عن مكتب العلاقات العامة للقوات المسلحة الباكستانية أن التجربة أجريت على صاروخ "شاهين ـ أي 1" الذي أصاب هدفه بدقة.

وأضاف أن الهدف من التجربة على الصاروخ كان التحقق من صحة بعض التصاميم والمعايير التقنية لنظام الأسلحة.

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25 نوفمبر 2021 - 20 ربيع الآخر 1443 06:49 PM

التحقق من صحة بعض التصاميم والمعايير التقنية

باكستان تختبر صاروخاً باليستياً.. أرض ـ أرض مطوراً محلياً

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أجرت القوات المسلحة الباكستانية، اليوم، تجربة ناجحة على صاورخ باليستي أرض ـ أرض مطور محلياً.

وأوضح بيان صادر عن مكتب العلاقات العامة للقوات المسلحة الباكستانية أن التجربة أجريت على صاروخ "شاهين ـ أي 1" الذي أصاب هدفه بدقة.

وأضاف أن الهدف من التجربة على الصاروخ كان التحقق من صحة بعض التصاميم والمعايير التقنية لنظام الأسلحة.

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