أمانة الرياض تضبط أكثر من 2700 من الباعة المتجولين خلال شهر

ضمن جهودها لتحسين المشهد الحضاري والحد من المخالفات الصحية

تحسيناً للمشهد الحضاري في العاصمة الرياض، ضبطت أمانة منطقة الرياض أكثر من ٢٧٠٠ بائع جائل خلال شهر يوليو الماضي.

وتواصل أمانة الرياض، بمشاركة الجهات الحكومية، جولاتها الرقابية على كل مواقع الباعة الجائلين في الشوارع والطرقات؛ للحد من المخالفات الصحية، وحماية لسكان العاصمة.