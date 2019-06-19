الزكاة والدخل تضبط 14 مخالفة خلال  116 جولة رقابية

تضمنت المخالفات المقيدة عدم تحصيل ضريبة القيمة المضافة

ضبطت الهيئة العامة للزكاة والدخل 14 مخالفة خلال 116 جولة رقابية نفذتها على قطاع الخدمات.
وقالت الهيئة عبر حسابها في "تويتر": الزكاة والدخل تضبط 14 مخالفة بعد زيارة 116 منشأة خلال جولاتها الرقابية على قطاع الخدمات، وأبرز تلك المخالفات هي عدم تحصيل ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى عدم عرض الشهادة الضريبية.

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19 يونيو 2019 - 16 شوّال 1440 04:06 PM

تضمنت المخالفات المقيدة عدم تحصيل ضريبة القيمة المضافة

الزكاة والدخل تضبط 14 مخالفة خلال  116 جولة رقابية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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ضبطت الهيئة العامة للزكاة والدخل 14 مخالفة خلال 116 جولة رقابية نفذتها على قطاع الخدمات.
وقالت الهيئة عبر حسابها في "تويتر": الزكاة والدخل تضبط 14 مخالفة بعد زيارة 116 منشأة خلال جولاتها الرقابية على قطاع الخدمات، وأبرز تلك المخالفات هي عدم تحصيل ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى عدم عرض الشهادة الضريبية.

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