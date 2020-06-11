مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 7309.80 نقاط

بتداولات تجاوزت 5.2 مليارات ريال لأكثر من 259 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضًا 18.29 نقطة ليقفل عند مستوى 7309.80 نقاط, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 5.2 مليارات ريال.



وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 259 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 258 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 72 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 108 شركات على تراجع.



وكانت أسهم شركات: أسيج، حلواني إخوان، سليمان الحبيب، سيسكو، والدوائية؛ الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: أليانز إس إف، ميدغلف للتأمين، الشرقية للتنمية، ملاذ للتأمين، والسعودي الفرنسي؛ فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.85% و3.02%.



وكانت أسهم شركات: دار الأركان، سيرا، الإنماء، زين السعودية، والراجحي؛ هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، سيرا، دار الأركان، الإنماء، وأرامكو السعودية؛ هي الأكثر نشاطًا في القيمة.



وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 527.23 نقطة ليقفل عند مستوى 8221.81 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 31 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 482 ألف سهم تقاسمتها 1625 صفقة.