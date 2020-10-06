"إغاثي الملك سلمان" يواصل تقديم المساعدات لمتضرري السيول في السودان

وزّع عليهم 1.038 سلة غذائية و250 عجوة و1,500 مشمع و300 بطانية

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الإنسانية المتنوعة على المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة، وذلك ضمن الجسر الجوي الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-.

وشهد أمس الأول توزيع 1.038 سلة غذائية و250 عجوة و1,500 مشمع و300 بطانية في محلية طوكر بولاية البحر الأحمر استفاد منها 14,028 فردًا، كما تم توزيع 10 مضخات رش مبيدات لوزارة الصحة بولاية البحر الأحمر.

ويأتي توزيع هذه المساعدات في إطار مشروع إغاثة المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

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06 أكتوبر 2020 - 19 صفر 1442 02:12 PM

وزّع عليهم 1.038 سلة غذائية و250 عجوة و1,500 مشمع و300 بطانية

"إغاثي الملك سلمان" يواصل تقديم المساعدات لمتضرري السيول في السودان

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الخرطوم

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واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الإنسانية المتنوعة على المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة، وذلك ضمن الجسر الجوي الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-.

وشهد أمس الأول توزيع 1.038 سلة غذائية و250 عجوة و1,500 مشمع و300 بطانية في محلية طوكر بولاية البحر الأحمر استفاد منها 14,028 فردًا، كما تم توزيع 10 مضخات رش مبيدات لوزارة الصحة بولاية البحر الأحمر.

ويأتي توزيع هذه المساعدات في إطار مشروع إغاثة المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة.

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مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

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