"القحطاني" لاعب "الفيحاء" يعتذر لـ"رازفان" مدرب "الهلال"

عقب المشادّة "العنيفة" بينهما في الرمق الأخير من اللقاء

اعتذر لاعب نادي الفيحاء عبدالكريم القحطاني، لمدرب نادي الهلال رازفان لوتشيسكو، عقب المشادة العنيفة التي اندلعت بينهما في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، التي جمعت الفريقين مساء اليوم، في الجولة 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وشهدت الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، التي انتهت لصالح الهلال بهدف نظيف سجله اللاعب محمد البريك؛ مشادّة بين لاعب الفيحاء الذي اتهم مدرب الهلال بتعمده إبعاد الكرة لتضييع الوقت.

ودفع اللاعب مدرب الهلال، قبل أن ينجح سعود كريري مدير الكرة بالهلال والحكم الرابع في إنقاذ الموقف والتدخل في الوقت المناسب لإبعاد الطرفين عن بعضهما.

وبمجرد إطلاق الحكم لصافرة نهاية اللقاء؛ ذهب "القحطاني" لمدرب الهلال ليقدم اعتذاره عما حدث؛ حيث تقبّل مدرب الهلال ما حدث بكل ترحاب، وتبادلا الأحضان لتنتهي الأزمة بين الطرفين على أرض الملعب.

وكان الهلال قد نجح في الفوز على الفيحاء بهدف نظيف، ليرتفع رصيده للنقطة 41 في صدارة جدول ترتيب المسابقة، متفوقًا على النصر الذي يملك 35 نقطة ولديه مباراة غدًا الجمعة أمام الشباب.