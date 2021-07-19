من قمة برج الإذاعة والتلفزيون.."سبق" تلتقط فيديو وصوراً جوية ليلية لمشعر عرفات

استعداداً لوقوف ضيوف الرحمن لأداء الركن الأعظم

رصدت عدسة "سبق" صورة جوية ليلية لمشعر عرفات؛ الذي يتأهب لاستقبال ضيوف الرحمن للوقوف على صعيده الطاهر؛ لتأدية الركن الأعظم.

وأظهر الفيديو الذي وثقته "سبق" من قمة برج الإذاعة والتلفزيون جانباً من مشعر عرفات، ومسجد نمرة، وسط استعدادات من كافة الجهات المشاركة لاستقبال ضيوف الرحمن؛ لكي يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة، وفق ما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام وعناية ورعاية بضيوف الرحمن.

ويبدأ ضيوف الرحمن التوافد صبيحة اليوم إلى عرفة للوقوف على صعيده الطاهر لإكمال نسكهم وليشهدوا منافع لهم.