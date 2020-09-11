مشاركة "مارتينيز" والثلاثي في تدريبات النصر.. اليوم في الدوحة

يكثف تحضيراته لمواجهة سباهان الإيراني في دوري الأبطال

شهدت تدريبات الفريق الكروي الأول بنادي النصر، اليوم الجمعة، بالعاصمة القطرية الدوحة استعداداً لاستئناف منافسات دوري أبطال آسيا، مشاركة الأرجنتيني جونزالو مارتينيز، المنضم حديثاً إلى صفوف الفريق.

كما شهدت مشاركة الثلاثي عبد المجيد الصليهم وعلي لاجامي إضافة إلى عبد العزيز علاوي في أول حصة تدريبية لهم.

وكانت بعثة النصر وصلت إلى قطر، الخميس، والذي يستعد لمواجهة سباهان أصفهان الإيراني يوم الـ15 من الشهر الجاري.

النصر يأتي في المركز الثاني في مجموعته خلف السد القطري الذي يتساوى معه بالنقاط 4 لكل منهم ويتقدم عليه بفارق الأهداف.